«Сочи» в овертайме уступил «Адмиралу» В матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» на своем льду проиграл «Адмиралу» – 1:2 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 0:1).

Загрузка... Решающую шайбу в овертайме забросил Константин Глазачев (61:18). Клуб из Владивостока одержал четвертую победу в восьми матчах. «Сочи» проиграл пять игр из девяти.