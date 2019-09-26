«Авангард» подписал контракт с Макаровым - Советский спорт
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26 сентября 2019 13:45ХоккейЛипкин Антон

«Авангард» подписал контракт с Макаровым

Форвард будет выступать за команду до конца сезона.

Форвард Игорь Макаров подписал полноценный контракт с «Авангардом», сообщает официальный сайт «ястребов».

Ранее 32-летний воспитанник «Крыльев Советов» выступал за команду на пробном контракте. В трех матчах Макаров не отметился результативными действиями и заработал одно удаление.

В прошлом сезоне Макаров выступал за московское «Динамо». В 46 матчах регулярного чемпионата на его счету 13 (5+8) очков при показателе полезности «–1» и 20 минутах штрафа. В 11 матчах плей-офф он отметился одной результативной передачей, показателем полезности «–3» и 12 минутами штрафа.

Ранее в КХЛ Макаров играл за СКА, ЦСКА, «Нефтехимик» и «Салават Юлаев». Всего в 507 матчах в лиге на его счету 160 (74+86) очков при показателе полезности «+18» и 510 минутах штрафа.

Следующий матч «Авангард» проведет 28 сентября со «Спартаком».

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