«Авангард» подписал контракт с Макаровым

Форвард Игорь Макаров подписал полноценный контракт с «Авангардом», сообщает официальный сайт «ястребов».
Ранее 32-летний воспитанник «Крыльев Советов» выступал за команду на пробном контракте. В трех матчах Макаров не отметился результативными действиями и заработал одно удаление.
В прошлом сезоне Макаров выступал за московское «Динамо». В 46 матчах регулярного чемпионата на его счету 13 (5+8) очков при показателе полезности «–1» и 20 минутах штрафа. В 11 матчах плей-офф он отметился одной результативной передачей, показателем полезности «–3» и 12 минутами штрафа.
Ранее в КХЛ Макаров играл за СКА, ЦСКА, «Нефтехимик» и «Салават Юлаев». Всего в 507 матчах в лиге на его счету 160 (74+86) очков при показателе полезности «+18» и 510 минутах штрафа.
Следующий матч «Авангард» проведет 28 сентября со «Спартаком».
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