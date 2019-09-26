Максим Сушинский: Макаров привнес необходимую энергию, идет в борьбу, создает моменты Макаров подписал полноценный контракт с «Авангардом».

Президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал подписание контракта с форвардом Игорем Макаровым.

«Нас устроило отношение игрока к делу, работа на тренировках и самоотдача в матчах, – приводит слова Сушинского официальный сайт клуба. – Макаров привнес необходимую энергию, идет в борьбу, создает моменты. Тренерскому штабу понравилась игра Игоря. Рассчитываем, что он будет прогрессировать в нашей команде».

32-летний воспитанник «Крыльев Советов» выступал за команду на пробном контракте. В трех матчах Макаров не отметился результативными действиями и заработал одно удаление.

Следующий матч «Авангард» проведет 28 сентября со «Спартаком».