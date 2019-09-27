ЦСКА всухую обыграл «Торпедо»

В составе победителей отличились Иван Телегин (23:20) и Антон Слепышев (36:06 и 59:01).
ЦСКА с девятью победами вышел на первое место на Западе КХЛ.
«Торпедо» опустилось на четвертую строчку.
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