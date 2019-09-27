ЦСКА всухую обыграл «Торпедо» - Советский спорт
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27 сентября 2019 21:50ХоккейКоноплев Александр

ЦСКА всухую обыграл «Торпедо»

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» в Нижнем Новгороде уступил ЦСКА – 0:3 (0:0, 0:2, 0:1).

В составе победителей отличились Иван Телегин (23:20) и Антон Слепышев (36:06 и 59:01).

ЦСКА с девятью победами вышел на первое место на Западе КХЛ.

«Торпедо» опустилось на четвертую строчку.

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