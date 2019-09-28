Евгений Свечников набрал два очка в матче с «Торонто» У форварда «Детройта» гол и результативная передача.

«Торонто» победил «Детройт» (4:3 Б) в выставочном матче перед началом регулярного чемпионата НХЛ.

В составе «красных крыльев» двумя очками за результативность отметился форвард Евгений Свечников. На пятой минуте он открыл счет, забросив свою вторую шайбу в выставочных матчах, а в конце третьего периода помог Дживани Смиту перевести игру в овертайм.

Отметим, что в серии буллитов Свечников свою попытку не реализовал.

В субботу команды проведут еще один матч друг с другом в Торонто.

НХЛ

Выставочный матч

«Детройт» – «Торонто» – 3:4 Б (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Свечников, 5. Терри, 32. Смит (Свечников), 59 – Арчибальд, 22. Рид, 35. Элиньюк, 52. Бракко (ПБ).