Евгений Свечников: Очень много работал каждый день и горжусь собой Российский форвард набрал 2 (1+1) очка в матче с «Торонто».

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Форвард «Детройта» Евгений Свечников после выставочного матча с «Торонто» (3:4 Б) рассказал о своей форме.

«Я чувствовал себя хорошо, – приводит слова 22-летнего российского нападающего официальный сайт лиги. – Я очень много работал каждый день и сейчас горжусь собой».

Напомним, в матче с «Торонто» Свечников забил первый гол команды, который стал для него вторым в выставочном сезоне, а в конце третьего периода поучаствовал в шайбе, которая перевела игру в овертайм. При этом в послематчевой серии Свечников не реализовал буллит.

В субботу «Детройт» и «Торонто» проведут еще один матч друг с другом в Канаде.