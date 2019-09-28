Евгений Свечников: Очень много работал каждый день и горжусь собой

Форвард «Детройта» Евгений Свечников после выставочного матча с «Торонто» (3:4 Б) рассказал о своей форме.
«Я чувствовал себя хорошо, – приводит слова 22-летнего российского нападающего официальный сайт лиги. – Я очень много работал каждый день и сейчас горжусь собой».
Напомним, в матче с «Торонто» Свечников забил первый гол команды, который стал для него вторым в выставочном сезоне, а в конце третьего периода поучаствовал в шайбе, которая перевела игру в овертайм. При этом в послематчевой серии Свечников не реализовал буллит.
В субботу «Детройт» и «Торонто» проведут еще один матч друг с другом в Канаде.
Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 11-го тура РПЛ Когда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги. 27.09.2019 19:40 Футбол Бьянка – новая королева. Время Серены ушло Какие выводы мы можем сделать после победы Бьянки Андрееску над Сереной Уильямс в финале Открытого чемпионата США. 08.09.2019 15:30 Теннис Мысин Николай Алексей Олейник: Поражение – это маленькая смерть Известный российский боец-тяжеловес Алексей Олейник, выступающий в UFC, рассказал о поражениях от Алистара Оверима и Уолта Харриса, назвал свой максимальный вес, оценил шансы Александра Волкова в бою с Жуниором Дос Сантосом и озвучил сроки возвращения в октагон. 19.09.2019 09:00 ММА Усачев Владислав Самарин проиграл Алиеву, Алиев – Самсонову. И все они – Трусовой На турнире Братиславе все три золота достались россиянам. Последнее добыл Дмитрий Алиев, но эту победу вряд ли можно занести ему в актив. 21.09.2019 22:15 Фигурное катание Тигай Лев Не пугай нас так больше, Артемий Легендарный клуб с Манхэттена получил то, что давно хотел. Как бы ни складывался матч для «Рейнджерс», одно можно гарантировать – скучно не будет никому! Тренер ньюйоркцев Дэвид Куинн уже сравнил игру звена Артемия Панарина со знаменитым баскетбольным шоу «Гарлем Глобтроттерс». 25.09.2019 15:45 Хоккей Славин Виталий Трусова начинает и выигрывает. Соперниц пока не видно 15-летняя россиянка Александра Трусова с громадным отрывом лидирует после короткой программы на первом в своей карьере «взрослом» турнире в Братиславе. 20.09.2019 17:45 Фигурное катание Тигай Лев Скоро Евротур. Кудашов должен проверить молодых вратарей «Советский спорт» советует главному тренеру сборной России обратить внимание на молодых голкиперов КХЛ. 26.09.2019 16:30 Хоккей Костяев Иван Быков, Красоткин или Билл. У «Локомотива» точно будет новый тренер Ярославцы проведут первый матч под руководством спортивного директора клуба Александра Ардашева. «Локомотив» ждет нового главного тренера. 25.09.2019 15:00 Хоккей Костяев Иван Мастер-класс на дорожку. Туктамышева разгромила соперниц в Петербурге Елизавета Туктамышева вслед за короткой программой уверенно выиграла и произвольную на этапе Кубка Санкт-Петербурга, чисто исполнив еще два тройных акселя. 27.09.2019 13:34 Фигурное катание Тигай Лев «Локомотив» победил без Мактавиша. Удачный дебют для Ардашева «Советский спорт» – о первой победе «Локомотива» под руководством Александра Ардашева. 25.09.2019 22:30 Хоккей Костяев Иван