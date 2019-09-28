Хенрик Лундквист: Панарин нам очень поможет Регулярный чемпионат НХЛ стартует 2 октября.

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Голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист высказался о новичке команды Артемии Панарине.

«Я знаю, что это мастер, но прикольно теперь видеть это каждый день на тренировках, – приводит слова 37-летнего шведа официальный сайт лиги. – Будет важно, чтобы лидеры вели ребят за собой.

Учитывая, что у нас будет много молодежи. Да и группа русских ребят у нас будет. Думаю, что он нам очень поможет».

Напомним, в межсезонье 27-летний российский форвард подписал контракт с «Рейнджерс» до 2026 года со средней зарплатой в 11 642 857 долларов.

До этого Панарин провел четыре сезона в НХЛ: по два за «Чикаго» и «Коламбус». Всего в 322 матчах в лиге на его счету 320 (116+204) очков при показателе полезности «+63» и 102 минутах штрафа.

Добавим, что также за «Рейнджерс» выступают форварды Павел Бучневич, Виталий Кравцов и Владислав Наместников, а также голкиперы Александр Георгиев и Игорь Шестеркин.

Регулярный чемпионат НХЛ стартует 2 октября.