«Ак Барс» победил «Нефтехимик»

Два очка в этой встрече набрал нападающий казанцев Владимир Ткачев.
«Ак Барс» одержал девятую победу в 11 матчах. Клуб лидирует на Востоке КХЛ.
«Нефтехимик» потерпел восьмое поражение в 13 встречах. Нижнекамцы – девятые.
Хованцева попросили из мужской сборной В тренерском штабе сборной России по биатлону перестановки. И самое интересное, что случились они почти накануне сезона. 11.09.2019 18:30 Биатлон Волохов Юрий Самсонов – новая «бомба» от Тутберидзе. Обзор турниров прошедшего уик-энда Наряду с мировыми рекордами Александры Трусовой на минувшей неделе хватало и других событий. Не столь громких, но весьма интересных. 23.09.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев Такой Медведев – бесподобен. Россиянин выиграл турнир в Санкт-Петербурге Даниил Медведев завоевал третий титул в сезоне и шестой за карьеру. В финале в Санкт-Петербурге он разгромил хорвата Борну Чорича – 6:3, 6:1. 22.09.2019 20:00 Теннис Мысин Николай Дмитрий Кудряшов: Хочу исправить все свои ошибки Боксер Дмитрий Кудряшов дал интервью «Советскому спорту». 22.09.2019 13:30 Бокс Усачев Владислав Видео всех голов 11-го тура РПЛ «Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 11-го тура чемпионата России. 30.09.2019 21:30 Футбол «Засиделся я. Поеду в Ростов». Павел Мамаев дал самое необычное интервью в своей жизни Бывший полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев дал самое необычное интервью в своей жизни. Оно появилось на ютуб-канале его жены Аланы Мамаевой, которая выступила в роли журналиста. 30.09.2019 17:32 Футбол Евгений Ловчев: В плохой игре «Спартака» виноват не только Кононов Обозреватель «Советского спорта» - о неминуемости отставки Кононова с поста главного тренера «Спартака», проблемах команды в комплектации, очередной победе Семина над Семаком. 30.09.2019 21:38 Футбол Зибрак Артем Зачем Туктамышевой Кубок Санкт-Петербурга? Анонс событий уик-энда Центральным турниром этой недели по идее должен стать юниорский этап Гран-при в Загребе. Но оказалось, что и у «взрослых» ожидается кое-что крайне интересное. 26.09.2019 10:00 Фигурное катание Тигай Лев Магомед Исмаилов: Какой ущерб нанес мне Фролов? У меня болят кулаки Российский боец ММА Магомед Исмаилов сказал, что с большим уважением относится к Артему Фролову, которого он победил на турнире в Москве. 28.09.2019 16:30 ММА Усачев Владислав Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. 25.03.2019 12:30 Биатлон Цыбанев Юрий