«Ак Барс» победил «Нефтехимик» В матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» – 3:2 (0:0, 2:1, 1:1).

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Два очка в этой встрече набрал нападающий казанцев Владимир Ткачев.

«Ак Барс» одержал девятую победу в 11 матчах. Клуб лидирует на Востоке КХЛ.

«Нефтехимик» потерпел восьмое поражение в 13 встречах. Нижнекамцы – девятые.