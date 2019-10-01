Сергей Немчинов: «Рейнджерс» сделает ставку на Панарина Обладатель Кубка Стэнли-1994 Сергей Немчинов назвал Артемия Панарина главной звездой «Нью-Йорк Рейнджерс» на несколько сезонов вперед.

— В последние два года «Рейнджерс» существенно омолодил состав и провел перестройку. Не все сразу попадут в НХЛ, кому-то придется пробиваться через фарм-клуб в АХЛ, но наверняка кого-то могут уже в этом сезоне поднять в главный состав. Ну, а с Панариным понятно – это одна из главных звёзд клуба, и на него будет сделана ставка в ближайшие годы, – передает слова Немчинова «Известия».