Марк Стоун: Прошлый сезон для «Вегаса» уже стал историей - Советский спорт
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03 октября 2019 18:07Хоккей

Марк Стоун: Прошлый сезон для «Вегаса» уже стал историей

Нападающий «Вегаса» Марк Стоун прокомментировал домашнюю победу над «Сан-Хосе» (4:1) в стартовом матче нового сезона НХЛ.

- Мы мотивированы, и это отлично характеризует нас. Прошлый сезон уже стал историей, нам надо сыграть еще 81 матч. И новый чемпионат начался сегодня с важной победы, - цитирует Стоуна официальный сайт НХЛ.

Добавим, что «Вегас» следующий матч также проведет против «Шаркс», но уже в Сан-Хосе.

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