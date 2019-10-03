Марк Стоун: Прошлый сезон для «Вегаса» уже стал историей Нападающий «Вегаса» Марк Стоун прокомментировал домашнюю победу над «Сан-Хосе» (4:1) в стартовом матче нового сезона НХЛ.

- Мы мотивированы, и это отлично характеризует нас. Прошлый сезон уже стал историей, нам надо сыграть еще 81 матч. И новый чемпионат начался сегодня с важной победы, - цитирует Стоуна официальный сайт НХЛ.

Добавим, что «Вегас» следующий матч также проведет против «Шаркс», но уже в Сан-Хосе.