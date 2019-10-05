Пресс-служба «Сибири» опровергла сообщение о смерти Мнацяна Пресс-служба «Сибири» на официальной странице клуба в социальной сети «ВКонтакте» опровергла сообщения о смерти 29-летнего защитника Самвела Мнацяна.

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«Друзья, к данной минуте Самвел Мнацян жив, но находится в тяжелом состоянии. Просьба с уважением отнестись к этому вопросу и не муссировать тему», - говорится в заявлении пресс-службы новосибирской команды.

Также опроверг информацию о смерти защитника и «Авангард».

«Несмотря на появившуюся от знакомых Самвела Мнацяна информацию, его родственники сообщили, что он жив и, хоть и находится в тяжелом состоянии, продолжает бороться. Мы желаем Самвелу здоровья и сил, как и его близким!» - говорится в сообщении пресс-службы омского клуба, опубликованном в Twitter команды.

Несмотря на появившуюся от знакомых Самвела Мнацяна информацию, его родственники сообщили, что он жив и, хоть и находится в тяжелом состоянии, продолжает бороться. Мы желаем Самвелу здоровья и сил, как и его близким! — ХК Авангард (@hcavangardomsk) October 5, 2019

Ранее сообщение о кончине игрока, страдающего онкологическим заболеванием, появилось в официальном аккаунте «Авангарда» в Instagram, но позже пресс-служба омского клуба, удалила этот пост.