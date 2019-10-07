Зибанеджад – лучший игрок первой игровой недели НХЛ НХЛ назвала лучших игроков минувшей недели.

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Первой звездой стал шведский форвард «Рейнджерс» Мика Зибанежад. На его счету восемь (4+4) очков в двух стартовых матчах сезона.

Нападающий «Детройта» Энтони Манта занял второе место. В его активе семь (5+2) очков в двух матчах.

Третье место у нападающего «Торонто» Остона Мэттьюза, которые забросил пять шайб в первых трех играх.