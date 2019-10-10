Зубов пропустит два матча «Сочи» из-за введения в Зал славы в Торонто Главный тренер «Сочи» не будет руководить командой в Магнитогорске и Риге.

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Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов пропустит два матча своей команды в регулярном чемпионате КХЛ из-за отъезда в Торонто, где будет введен в Зал славы.

«Сергей Зубов пропустит два выездных матча команды 15 и 17 ноября в Магнитогорске и Риге, – сообщили «Р-Спорту» в пресс-службе клуба. – Кто будет исполнять обязанности главного тренера – мы еще все вместе обсудим и примем коллегиальное решение».

Отметим, что «Сочи» сыграет 15 ноября с «Металлургом» в Магнитогорске и 17 ноября с «Динамо» в Риге. А церемония введения в Зал славы пройдет 18 ноября в Торонто (Канада).

На данный момент у команды 14 очков в 15 матчах и десятое место в турнирной таблице Западной конференции.

Напомним, Зубов выступал в НХЛ с 1992 по 2009 годы за «Рейнджерс» (1992-1995), «Питтсбург» (1995-1996) и «Даллас» (1996-2009).

Он дважды выигрывал Кубок Стэнли (1994, 1999). В двух сезонах он становился лучшим ассистентом регулярного чемпионата среди защитников (1994, 1998). В сезоне-2005/2006 Зубов был включен во вторую символическую сборную.

Также он четыре раза участвовал в Матчах всех звезд НХЛ.