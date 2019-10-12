Владимир Ткачев: Тяжело нам пока даются игры с ЦСКА Нападающий «Ак Барса» Владимир Ткачев прокомментировал поражение в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ от ЦСКА (2:5).

- Тяжело нам пока даются игры с ЦСКА. Опять же, надо быть готовыми к таким играм, это именно та команда, с которой нужно соперничать. Это показатель, нам надо было и начать по-другому, и вообще все делать не так. Но мы только в 3 периоде начали это делать, и этого недостаточно против такого соперника, - приводит слова форварда пресс-служба казанского клуба.

После этой игры «Ак Барс», имея в активе 24 очка, продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче казанская команда на своем льду сыграет против «Автомобилиста».