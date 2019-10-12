Даниил Журавлев: ЦСКА бежит, играет в форчекинг – с ними очень тяжело

Защитник «Ак Барса» Даниил Журавлев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (2:5) на «Татнефть Арене» в Казани.
– Игра была сложная, встречались с хорошим соперником, все-таки они выиграли в том году кубок, – приводит слова 19-летнего игрока обороны официальный сайт клуба. – Начали не очень хорошо, потом в третьем включились, но чуть не хватило.
− Получается, в Москве против ЦСКА сыграли лучше, чем в Казани?
− Не знаю, силы были, мы старались. Просто соперник был хороший, они бегут, играют в форчекинг – с ними очень тяжело.
«Ак Барс» прервал серию из шести побед подряд при этом продолжает лидировать в Восточной конференции.
В следующем матче 14 октября «Ак Барс» примет «Автомобилист».
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