Никита Квартальнов: Ехать в Северную Америку в раннем возрасте не совсем правильно Известный в прошлом хоккеист, а ныне агент Никита Квартальнов выступил против раннего отъезда россиян в североамериканские лиги.

По его мнению, в НХЛ нужно уезжать в 24 года.

– Как лучше развиваться молодым игрокам – в России или в юниорских лигах Северной Америки?

– Ехать в Северную Америку в раннем возрасте не совсем правильно. Очень много случаев, когда люди едут туда с огромными перспективами, и ничего не получается. Я немного жил там, это совсем другой мир. Тебе могут говорить одно, а получается в итоге по-другому. Сюсюкаться с тобой там никто не будет.

В России созданы все условия для развития молодых игроков. В последнее время открылось много хороших хоккейных академий («Ак Барс», СКА, «Авангард»). Молодые игроки находятся в комфортных условиях, и у них есть все, чтобы попасть в профессиональную команду.

– Позитивные примеры тоже есть – Сергачев, Проворов, Кучеров.

– Они есть, но 95 процентов случаев – когда ребята поехали и вернулись обратно. Для меня лично примеры – Никита Зайцев, Артемий Панарин, Никита Гусев. Им было по 24 года или больше, когда они уезжали. Нужно ехать готовым к НХЛ и как хоккеист, и как человек, – приводит слова Квартальнова «БИЗНЕС Online».