Хенрик Лундквист: В первом периоде нельзя выиграть матч, но можно проиграть

Голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (2:3).
«Нельзя выиграть матч в первом периоде, но однозначно можно проиграть, – приводит слова 37-летнего шведа официальный сайт лиги. – Сегодня это и произошло. Они были готовы играть, а мы нет.
Было ощущение, что они лучше нас на каждом участке льда. Им с такой легкостью удавалось создавать опасные моменты».
Отметим, что «Ванкувер» забросил все три шайбы в первом периоде. За три периода Лундквист отразил 40 бросков и был признан третьей звездой дня.
После двух побед на старте сезона «Рейнджерс» проиграли четвертый матч подряд.
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