Московское «Динамо» добилось крупной победы над «Амуром» СКА уже пятый.

Новости СМИ2 В матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» в Хабаровске уступил московскому «Динамо» – 1:5 (0:1, 0:3, 1:1). Хет-трик на счету Даниила Тарасова. Форвард Вадим Шипачев отметился четырьмя голевыми передачами. Еще три (0+3) очка в этой встрече набрал Дмитрий Яшкин. «Динамо» возглавило дивизион Боброва. «Амур» – 11-й на Востоке КХЛ.