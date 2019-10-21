Московское «Динамо» добилось крупной победы над «Амуром»

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» в Хабаровске уступил московскому «Динамо» – 1:5 (0:1, 0:3, 1:1).
Хет-трик на счету Даниила Тарасова. Форвард Вадим Шипачев отметился четырьмя голевыми передачами. Еще три (0+3) очка в этой встрече набрал Дмитрий Яшкин.
«Динамо» возглавило дивизион Боброва. «Амур» – 11-й на Востоке КХЛ.
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