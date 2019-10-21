Владимир Крикунов: Все сделали свое дело, зная, что победа выводит нас на второе место в конференции - Советский спорт
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21 октября 2019 15:28ХоккейЛипкин Антон

Владимир Крикунов: Все сделали свое дело, зная, что победа выводит нас на второе место в конференции

«Динамо» победило «Амур» и опередило СКА.

Главный тренер «Динамо Владимир Крикунов высказался о победе над «Амуром» (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ на «Платинум Арене» в Хабаровске.

«Мы сыграли неплохо, в основном первое звено, – приводит слова Крикунова официальный сайт лиги. – Даниил Тарасов забил свой первый гол, а затем и четвертый. Ребята создали ему хорошие моменты, использовали большинство.

Это определило результат, остальные звенья делали свою работу, Александр Еременко надежно действовал на последнем рубеже. Все делали свое дело, зная, что победа выводит нас на первое место в своем дивизионе и на второе место в конференции».

Напомним, у «Динамо» покер сделал форвард Даниил Тарасов, забросивший свои первые шайбы в сезоне. Также впервые в регулярном чемпионате отличился нападающий Максим Афиногенов.

«Динамо» набрало 25 очков и опередило СКА, возглавив дивизион Боброва.

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