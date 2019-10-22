Передачи Проворова и Воробьева помогли «Филадельфии» обыграть «Вегас» «Филадельфия» одержала победу над «Вегасом» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:1.

В составе «Флайерз» заброшенными отметились Трэвис Конечны (5-я минута), Кевин Хейз (27), Мэтт Нисканен (35) Оскар Линдблом (36) и Михаэль Раффль (27, 56). У «Голден Найтс» отличились заброшенными шайбами Джонатан Маршессо (44) и Райлли Смит (54).

Отметим, что на счету защитника «Филадельфии» Ивана Проворова результативная передача. Также голевой пас на счету защитника «Флайерз» Михаила Воробьева, завершившего встречу с показателем полезности «+3».

В следующем матче «Филадельфия», прервавшая серию из четырех поражений, 25 октября на выезде сыграет против «Чикаго», а «Вегас», потерпевший четвертое поражение в сезоне, в следующем матче также сыграет с «Чикаго», но двумя днями ранее.