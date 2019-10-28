«Флорида» победила «Эдмонтон», у Бобровского – 24 сэйва, у Дадонова – гол «Флорида» поднялась на третье место в Атлантическом дивизионе.

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«Флорида» нанесла в гостях поражение «Эдмонтону» (6:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Первой звездой был признан защитник «пантер» Маккензи Уигар, который дважды ассистировал партнерам.

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 24 броска и одержал четвертую победу в девяти матчах сезона. Одну из шайб у гостей забросил Евгений Дадонов, теперь на его счету 9 (6+3) очков в 11 играх.

«Флорида» набрала 14 очков и поднялась на третье место в Атлантическом дивизионе. «Эдмонтон» с 17 очками продолжает лидировать в Тихоокеанском дивизионе.

В следующих матчах 28 октября «Флорида» сыграет в гостях с «Ванкувером», а 29 октября «Эдмонтон» – с «Детройтом».

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«Эдмонтон» – «Флорида» – 2:6 (0:0, 0:3, 2:3)

Голы: Нил, 44 (бол). Драйзайтль, 54 – Экблад, 21. Бойл, 22. Аччари, 23. Дадонов, 41. Ватрано, 59. Гаврилюк, 60.