Андрей Ермаков: Удалось переиграть ЦСКА за счет характера и самоотверженности Защитник «Сибири» Андрей Ермаков прокомментировал победу команды в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (2:1).

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- Удалось переиграть ЦСКА за счет характера, самоотверженности, заблокированных бросков. ЦСКА сильнейшая команда, с которой играли в этом сезоне? Все равно эти люди сделаны из такого же теста, что и мы. Может быть где-то подбор игроков у них другого типа, но с ними можно бороться, биться и побеждать. Сегодня наши болельщики сделали хорошее дело – тянули нас вперед. Сегодня был аншлаг и это чувствовалось очень сильно. Спасибо им за это, - передает слова защитника пресс-служба новосибирского клуба.

Добавим, что в следующем матче «Сибирь», одержавшая шестую победу кряду, сыграет в гостях против «Металлурга».