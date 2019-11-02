Остон Мэттьюз: Таварес является одним из самых ярких игроков НХЛ Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюз – о возможном возвращение в состав «Мэйпл Лифс» капитана команды Джона Тавареса.

- Ответ очевиден, если ставить вопрос, лучше играть с ним или без него. Он очень много дает команде. Он является ее лидером, капитаном, одним из самых ярких игроков лиги. Хочется играть с такими партнерами, а не без них, - приводит слова Мэттьюза официальный сайт НХЛ.

Напомним, что ранее Таварес рассказал, что хочет вернуться в состав «Торонто» к матчу с «Филадельфией», который состоится в воскресенье, 3 ноября.