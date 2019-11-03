Владимир Юрзинов-младший: Чтобы решать какие-то задачи, «Трактору» нужно попасть в плей-офф Новый главный тренер «Трактора» Владимир Юрзинов-младший рассказал, что его контракт с челябинским клубом рассчитан до конца текущего сезона.

- Контракт рассчитан до конца сезона. Для того, чтобы решать какие-то задачи, нужно попасть в плей-офф. Будем готовиться на каждый матч, потому что достаточно игр сыграно и положение не самое лучшее. Поэтому надо на каждый матч настраиваться и играть на победу, - цитирует специалиста ТАСС.

Напомним, что после поражения «Трактора» от «Автомобилиста» со счетом 3:5 руководство челябинского клуба приняло решение отправить главного тренера Петериса Скудру в отставку.