«Рейнджерс» обыграли «Каролину», у Панарина и Бучневича по два очка Лундквист отразил 45 бросков.

«Рейнджерс» победили «Каролину» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Первой звездой был признан голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист, отразивший 45 бросков и одержавший свою четвертую победу в сезоне.

Второй звездой стал форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич. Он забросил шайбу, ставшую победной, а перед этим ассистировал партнеру. Теперь у 24-летнего нападающего 12 (3+9) очков в 14 матчах. Также два (1+1) очка набрал другой российский форвард «Рейнджерс» – Артемий Панарин: он открыл счет, а в конце игры помог Адаму Фоксу отправить шайбу в пустые ворота. На его счету стало 16 (8+8) очков в 14 играх.

«Рейнджерс» одержали вторую победу подряд, набрали 15 очков и остаются на шестом месте в Столичном дивизионе. Серия поражений «Каролины» достигла трех матчей. Но команда остается в первой восьмерке Востока – у «ураганов» 19 очков и второе место в зоне wild card.

В следующих матчах 9 октября «Каролина» сыграет в гостях с «Оттавой», а 10 октября «Рейнджерс» примут «Флориду», за которую выступает бывший партнер Панарина по «Коламбусу» – голкипер Сергей Бобровский.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Каролина» – «Рейнджерс» – 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)

Голы: Хэмилтон, 35. Ахо, 46 – Панарин, 20. Лемье (Бучневич), 39 (бол). Бучневич, 42. Фокс (Панарин), 59.