Хенрик Лундквист: Мы растем и начинаем ценить гораздо больше вещей и событий в нашей жизни

- В первые пять, шесть, может быть, семь лет в лиге я думал только о том, как мне сделать шаг вперед. Став старше, я начал радоваться всему. Не только играм, но тому, что их окружает: поездкам, людям, с которыми мы встречаемся, тому, как нас встречают. Мы растем и начинаем ценить гораздо больше вещей и событий в нашей жизни. И я очень ценю то, что являюсь игроком «Рейнджерс», - передает слова Лундквиста официальный сайт НХЛ.
Напомним, что «Рейнджерс» одержали четыре победы в пяти последних матчах чемпионата. Лундквист провел восемь матчей в текущем сезоне, одержав в них четыре победы.
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