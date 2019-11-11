Капустин сменил «Сочи» на «Северсталь»

Форвард «Сочи» Кирилл Капустин в результате обмена продолжит карьеру в «Северстали», сообщает официальный сайт «леопардов».
В нынешнем сезоне 26-летний нападающий провел 22 матча и отметился в них двумя результативными передачами при показателе полезности «–1».
Ранее воспитанник «Локомотива» выступал за родной клуб, «Амур» и «Ладу» в КХЛ, а также за «Рязань» в ВХЛ. В своем самом результативном сезоне в КХЛ (2017/2018) Капустин набрал 26 (13+13) очков в 50 матчах за «Ладу».
Напомним, «Сочи» занимает девятое место в Западной конференции с 23 очками, у «Северстали» десятое место и 21 очко. В первом матче после паузы на Еврохоккейтур «Северсталь» 12 ноября примет «Барыс».
Добавим, что «Сочи» получил денежную компенсацию.
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