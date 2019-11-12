Московское «Динамо» – Дону Черри: Приезжайте в Россию, нам нужен аналитик для «Динамо ТВ» - Советский спорт
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12 ноября 2019 13:42ХоккейКолос Сергей

Московское «Динамо» – Дону Черри: Приезжайте в Россию, нам нужен аналитик для «Динамо ТВ»

В программе Coach’s Corner эксперт обратился к мигрантам в Торонто, которые накануне «Дня поминовения павших» «не потратили пару баксов на красные маки» – символ этого праздника.

Московский хоккейный клуб «Динамо» предложило работу известному аналитику Дону Черри, уволенному накануне из компании Sportsnet из-за высказываний о мигрантах.

– Привет, Дон Черри. Мы слышали, что вас уволили. Это нехорошо! Приезжайте в Россию, нам нужен аналитик для «Динамо ТВ», который может говорить все, что думает. Мы любим старых солдат. И мы сошьем вам красивый костюм! Надеемся, что вы согласитесь, – говорится в сообщении клуба в официальном твиттере.

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