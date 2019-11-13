Гретцки предложили возглавить сборную Канады по хоккею Легендарный канадский центрфорвард Уэйн Гретцки может возглавить сборную Канады на Кубке Шпенглера.

Загрузка...

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на The Athletic, генеральный менеджер национальной команды Шон Бурк уже сделал Гретцки соответствующее предложение.

- Это был приятный сюрприз, когда Шон позвонил. Я благодарен ему и взволнован этим. Кубок Шпенглера - старейший турнир, который мы знаем. Я сказал ему, что мне нужно немного времени (со всем разобраться), - прокомментировал информацию Гретцки.

Добавим, что Кубок Шпенглера пройдет 26-31 декабря в Швейцарии.

Ранее лучший снайпер, ассистент и бомбардир в истории НХЛ рассказал, как упал в обморок и попал в больницу, где ему наложили 29 швов.