Гретцки предложили возглавить сборную Канады по хоккею - Советский спорт
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13 ноября 2019 16:15Хоккей

Гретцки предложили возглавить сборную Канады по хоккею

Легендарный канадский центрфорвард Уэйн Гретцки может возглавить сборную Канады на Кубке Шпенглера.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на The Athletic, генеральный менеджер национальной команды Шон Бурк уже сделал Гретцки соответствующее предложение.

- Это был приятный сюрприз, когда Шон позвонил. Я благодарен ему и взволнован этим. Кубок Шпенглера - старейший турнир, который мы знаем. Я сказал ему, что мне нужно немного времени (со всем разобраться), - прокомментировал информацию Гретцки.

Добавим, что Кубок Шпенглера пройдет 26-31 декабря в Швейцарии.

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