Валерий Брагин – об итогах суперсерии: Доволен – это когда выигрываешь

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин подвел итоги супесерии со сборными юниорских лиг Канады.
В ночь на пятницу Россия победила сборную WHL (4:3 Б), но в серии буллитов за общую победу в серии потерпела поражение.
– Все матчи серии были очень напряженными, все было на равных, а исход решали нюансы, – приводит слова Брагина официальный сайт ФХР. – Четыре матча из шести завершились в овертаймах или буллитных сериях – это одна из самых упорных, равных серий на моей памяти. Собственно и исход нынешней серии решило то, что канадцы забили на один буллит больше.
– Если одним словом – довольны серией?
– Доволен – это когда выигрываешь серию. Но в целом – радует то, какими напряженными были игры. Все решали нюансы, и было сразу видно, кто чего стоит.
Напомним, молодежная сборная России провела по два матча со сборными QMJHL (4:3, 3:4 OT), OHL (1:4, 3:2 Б) и WHL (1:2 OT, 4:3 Б).
Молодежный чемпионат мира в нынешнем сезоне пройдет с 26 декабря по 5 января в Остраве и Тршинеце.