Данис Зарипов: В Билялове нет ничего сверхъестественного – обычный вратарь

Форвард «Ак Барса» Данис Зарипов после матча регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (4:1) на «Татнефть Арене» в Казани высказался о голкипере Тимуре Билялове.
24-летний российский вратарь установил рекорд лиги по продолжительности сухой серии, которая составила 316 минут 9 секунд.
– Я очень рад за Тимура, – приводит «БИЗНЕС Online» слова 38-летнего Зарипова. – Приятно, что он стал самым молодым по этому рекорду, играть с одним в одной команде – тоже.
– Что его выделяет? За счет чего он побил этот рекорд?
– Да ничего не выделяет, обычный вратарь. Ничего сверхъестественного в нем нет: где-то и команда помогает, защитники и нападающие на ловят на себя шайбы.
Отметим, что Билялов не пропускал в четырех матчах подряд. При этом в одном из них он вышел на замену вместо шведа Адама Рейдеборна.
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