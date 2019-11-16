Зак Кэссиан: Драйзайтлю и Макдэвиду достаточно подумать – а не набрать ли нам восемь очков Два форварда «Эдмонтона» лидируют в списке лучших бомбардиров сезона.

Форвард «Эдмонтона» Зак Кэссиан высказался о своих партнерах по звену Леоне Драйзайтле и Конноре Макдэвиде.

«Я довольно давно играю рядом с ними, но не перестаю удивляться, – приводит слова 28-летнего канадца официальный сайт лиги. – Каждый день они придумывают на льду что-то новенькое.

Такое ощущение, что им достаточно подумать: «А не набрать ли мне восемь очков?» или «Не замахнуться ли на девять?» – и это с большой вероятностью сбудется».

Отметим, что Драйзайтль лидирует в НХЛ в списке бомбардиров сезона, набрав 41 (15+26) очко в 21 матче, у Макдэвида – 37 (14+23) очка.

«Эдмонтон» занимает второе место в Западной конференции НХЛ.