Зак Кэссиан: Драйзайтлю и Макдэвиду достаточно подумать – а не набрать ли нам восемь очков

Форвард «Эдмонтона» Зак Кэссиан высказался о своих партнерах по звену Леоне Драйзайтле и Конноре Макдэвиде.
«Я довольно давно играю рядом с ними, но не перестаю удивляться, – приводит слова 28-летнего канадца официальный сайт лиги. – Каждый день они придумывают на льду что-то новенькое.
Такое ощущение, что им достаточно подумать: «А не набрать ли мне восемь очков?» или «Не замахнуться ли на девять?» – и это с большой вероятностью сбудется».
Отметим, что Драйзайтль лидирует в НХЛ в списке бомбардиров сезона, набрав 41 (15+26) очко в 21 матче, у Макдэвида – 37 (14+23) очка.
«Эдмонтон» занимает второе место в Западной конференции НХЛ.
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