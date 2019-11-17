Кайл Клиффорд: Приятно видеть, что труды Прохоркина были вознаграждены Нападающий «Лос-Анджелеса» Кайл Клиффорд – о первой заброшенной шайбе форварда «Кингз» Николая Прохоркина.

- Первый гол - особенный момент, вы это видели по его лицу. В последних пяти матчах он много работал. Приятно видеть, что его труды были вознаграждены, - приводит слова форварда официальный сайт НХЛ.

Напомним, что Прохоркин отличился в матче против «Вегаса» (4:3), сделав счет в матче 3:1.