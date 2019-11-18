Никлас Лидстрем: Зубов всегда находил способ протянуть ниточку паса Российский защитник будет в понедельник введен в Зал славы.

Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли высказался об игре бывшего защитника «Рейнджерс», «Питтсбурга» и «Далласа» Сергея Зубова, который в понедельник будет введен в Зал хоккейной славы в Торонто.

«Первое, что я вспоминаю про Зуби – это с каким самообладанием он всегда играл, – приводит слова шведа официальный сайт лиги. – Как хорош был с шайбой, как всегда дожидался и находил способ протянуть эту ниточку паса. Делать это, как он, практически никто больше не умел.

А еще он никогда не паниковал. Очень рад видеть его в Зале славы и считаю, что он полностью заслуживает этого признания».

В воскресенье Зубов принял участие в матче ветеранов и помог команде Лидстрема победить команду Матса Сундина (12:11).

Напомним, Зубов выступал в НХЛ с 1992 по 2009 годы за «Рейнджерс» (1992-1995), «Питтсбург» (1995-1996) и «Даллас» (1996-2009).

Он дважды выигрывал Кубок Стэнли (1994, 1999), в двух сезонах становился лучшим ассистентом регулярного чемпионата среди защитников (1994, 1998). В сезоне-2005/2006 Зубов был включен во вторую символическую сборную.

Также он четыре раза участвовал в Матчах всех звезд НХЛ.