Зубов введен в Зал хоккейной славы (фото) Церемония прошла в Торонто.

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Двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Зубов введен в Зал славы в Торонто. Торжественная церемония прошла в ночь с понедельника на вторник.

Sergei Zubov receives his Honoured Members plaque from Brett Hull during the 2019 Hockey Hall of Fame Induction Ceremony. #HHOF2019 | #HHOF pic.twitter.com/VRj6RJsRUg — Hockey Hall of Fame (@HockeyHallFame) November 19, 2019

49-летний российский защитник получил членскую плакетку из рук американца Бретта Халла.

Напомним, Зубов выступал в НХЛ с 1992 по 2009 годы за «Рейнджерс» (1992-1995), «Питтсбург» (1995-1996) и «Даллас» (1996-2009).

Он дважды выигрывал Кубок Стэнли (1994, 1999), в двух сезонах становился лучшим ассистентом регулярного чемпионата среди защитников (1994, 1998). В сезоне-2005/2006 Зубов был включен во вторую символическую сборную. Также он четыре раза участвовал в Матчах всех звезд НХЛ.

Всего он провел в лиге 1068 матчей и набрал 771 (152+619) очко при показателе полезности «+148» и 337 минутах штрафа.

Также в этом году членами Зала славы стали четырехкратная олимпийская чемпионка в составе сборной Канады Хэйли Викенхайзер, призер Олимпиад и чемпион мира в составе сборной Чехословакии Вацлав Недомански, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Ги Карбонно, генеральный менеджер «Питтсбурга» Джим Рутерфорд и самый успешный действующий тренер в NCAA Джерри Йорк, возглавляющий команду Бостонского колледжа.