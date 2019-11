Зубов введен в Зал хоккейной славы (фото)

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Зубов введен в Зал славы в Торонто. Торжественная церемония прошла в ночь с понедельника на вторник.

Sergei Zubov receives his Honoured Members plaque from Brett Hull during the 2019 Hockey Hall of Fame Induction Ceremony. #HHOF2019 | #HHOF pic.twitter.com/VRj6RJsRUg