Игорь Макаров: Ковальчук вне всяких сомнений усилил бы «Авангард»

Форвард «Авангарда» Игорь Макаров после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Салаватом Юлаевом» (4:1) высказался о возможном переходе в команду нападающего «Лос-Анджелеса».
– Илюха сам решит, что ему делать и как быть, – приводит News.ru слова 32-летнего нападающего.
– Но если его переход в «Авангард» станет реальностью, были бы рады видеть Кови в вашей команде?
– Конечно! Ковальчук – отличный парень и прекрасный хоккеист, который, вне всяких сомнений, усилил бы «Авангард».
Напомним, 36-летний Ковальчук пропустил четыре подряд матча «королей». Ранее сообщалось, что клуб может вывести его из состава. В начале своей карьеры в НХЛ Ковальчук играл в «Атланте» под руководством нынешнего главного тренера «Авангарда» Боба Хартли.
Забит сокрушил американца, а Нурмагомедов досрочно проиграл немцу. Что было на турнире UFC в Москве В Москве на «ЦСКА Арене» состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 163, в рамках которого выступили 13 россиян. 10.11.2019 02:30 ММА Ващенко Сергей Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий Карен больше не «Мастер». Хачанов проиграл в Париже и покинет топ-10 Карен Хачанов не сумел защитить титул на турнире серии «Мастерс» в Париже. Во вторник во втором раунде он уступил немцу Ян-Леннарду Штруффу и теперь выпадет из топ-10 рейтинга. 29.10.2019 20:00 Теннис Мысин Николай Матч в Принс-Альберте вытащили, но Суперсерию проиграли Сборная России выиграла шестой матч по буллитам (4:3 Б), отыграв два «матчбола». Но в дополнительной буллитной перестрелке счастье улыбнулось хозяевам (3:2).
15.11.2019 09:00 Хоккей Домрачев Владислав Сергей Кирьяков: Дзюба где-то рядом с Азаром и Лукаку Главная интрига матча Сан-Марино – Россия формулируется просто: сколько голов в ворота европейского «карлика» забьет Артем Дзюба, претендующий на звание лучшего бомбардира отборочного турнира Евро-2020. 18.11.2019 20:00 Футбол Григорьевская Юлия Дмитрий Бивол: Ковалев выбрал хорошую тактику, но... Один из двух российских чемпионов мира – о поражении Сергея Ковалева. 04.11.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав Не надо ввязываться в драку. Теперь понятно, как играть с Бельгией на Евро-2020 Чтобы повторить успех ЧМ-2018, Станиславу Черчесову придется отказаться от залихватского футбола и игры в четыре защитника.
17.11.2019 21:00 Футбол Зибрак Артем Дмитрий Кудряшов: Ковалев ничего опасного для Альвареса не сделал Российский боксер первого тяжелого веса (90,7 кг) Дмитрий Кудряшов подвел итоги встречи, в которой россиянин Сергей Ковалев проиграл титул чемпиона в полутяжелом весе (до 79,4 кг) по версии WBO мексиканцу Саулю Альваресу. 03.11.2019 11:15 Бокс Усачев Владислав Шанс от Стефаноса. Циципас сохранил Медведеву возможность выйти в полуфинал Во втором туре группового раунда Стефанос Циципас разгромил Александра Зверева и гарантировал себе выход в плей-офф. А заодно – сохранил шансы на полуфинал для нашего Даниила Медведева. 14.11.2019 20:30 Теннис Мысин Николай Сергей Шахрай: Я не выдержал и сказал Жуку: «У тебя больше кататься не буду» Вторая часть увлекательного интервью. 16.11.2019 09:00 Фигурное катание Волохов Юрий