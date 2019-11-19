Игорь Макаров: Ковальчук вне всяких сомнений усилил бы «Авангард» Ковальчук пропустил четыре матча «Лос-Анджелеса».

Форвард «Авангарда» Игорь Макаров после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Салаватом Юлаевом» (4:1) высказался о возможном переходе в команду нападающего «Лос-Анджелеса».

– Илюха сам решит, что ему делать и как быть, – приводит News.ru слова 32-летнего нападающего.

– Но если его переход в «Авангард» станет реальностью, были бы рады видеть Кови в вашей команде?

– Конечно! Ковальчук – отличный парень и прекрасный хоккеист, который, вне всяких сомнений, усилил бы «Авангард».

Напомним, 36-летний Ковальчук пропустил четыре подряд матча «королей». Ранее сообщалось, что клуб может вывести его из состава. В начале своей карьеры в НХЛ Ковальчук играл в «Атланте» под руководством нынешнего главного тренера «Авангарда» Боба Хартли.