Владимир Юрзинов: От лица команды хотел бы извиниться перед болельщиками «Трактора» за этот матч Главный тренер «Трактора» Владимир Юрзинов извинился перед болельщиками команды за игру команды в матче против «Йокерита» (2:5).

– Я хотел бы от лица команды извиниться перед болельщиками за этот матч. В данный момент нам очень нужна помощь и поддержка, потому что мы играем для тех, кто приходит на хоккей, и не можем показывать такую игру, – передает слова Юрзинова пресс-служба КХЛ.

Добавим, что в следующем матче «Трактор», потерпевший 11-е поражение в последних 13 встречах, на своем льду сыграет против «Торпедо».