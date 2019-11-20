Весной в НХЛ обсудят изменения в правилах определения офсайда Ныне действующие правила применяются в пользу защищающейся команды.

Генеральные менеджеры клубов Национальной хоккейной лиги по итогам вчерашнего совещания выразили желание дополнительно обсудить изменения в правилах относительно положения «вне игры» в матчах лиги. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Старший исполнительный вице-президент лиги по хоккейным операциям Колин Кэмпбелл отметил, что на данный момент правила определения «вне игры» трактуются в пользу защищающейся команды – много красивых было заброшено и отменено из-за того, что атакующий игрок одним коньком находится в зоне соперника, а другим – над синей линией в воздухе.

Отмечается, что в спорных случаях будет применяться видеоповтор для более точно определения офсайда. Помимо новых трактовок положения «вне игры» состоится обсуждение ситуаций, когда шайба оказывается в зоне после удара ногой атакующего игрока.