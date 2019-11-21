«Оттава» в овертайме вырвала победу у «Монреаля», на счету Зайцева результативная передача Хоккеисты «Оттавы» в овертайме одержали победу над «Монреалем» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:1.

Загрузка... В составе «Сенаторз» заброшенными шайбами отметились Жан-Габриэль Пажо (30-я минута) и Брэди Ткачук (61). У «Канадиенс» точным броском отличился Ник Судзуки (21). Отметим, что защитник «Оттавы» Никита Зайцев записал на свой счет результативную передачу. В следующем матче «Оттава», одержавшая шестую победу в последний восьми встречах, 23 ноября дома встретится с «Рейнджерс», а «Монреаль», потерпевший третье поражение кряду, также в следующей игре сыграет против клуба из Нью-Йорка, но днем позже.