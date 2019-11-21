Панарин признан первой звездой игрового дня в НХЛ Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин записал на свой счет две заброшенные шайбы в домашнем матче регулярного чемпионата против «Вашингтона» (4:1).

Новости СМИ2 Второй звездой игрового дня стал «Оттавы» Брэди Ткачук, на счету которого победная шайба в овертайме выездной встречи с «Монреалем» (2:1 ОТ). Третьей звездой был признан голкипер «Рейнджерс» Хенрику Лундквист, отразивший 30 бросков из 31.