Кемпе пополнит состав ЦСКА ХК «ЦСКА» достиг договоренности о подписании контракта со шведским форвардом Марио Кемпе.

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ХК «ЦСКА» объявил о том, что достиг договоренности о подписании соглашения со шведским нападающим Марио Кемпе. Контракт будет рассчитан до конца сезона 2020/21.

31-летний Кемпе выступал в КХЛ за подмосковный «Витязь» с 2014 по 2017 годы. В 170 проведенных матчах он набрал 84 (39+45) очков.

В НХЛ на счету шведа 13 (6+7) очков в 70 матчах за «Аризону Койотис».