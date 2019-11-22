Ткачев пропустит ближайшие матчи СКА из-за травмы Нападающий получил травму в победной игре против «Куньлуня».

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Лучший бомбардир санкт-петербургского СКА «Владимир Ткачев, набравший в этом сезоне 22 очка (7+15) по системе «гол+пас», может пропустить около двух недель из-за травмы, клуб внес хоккеиста в список травмированных до 9 декабря.

24-летний хоккеист получил повреждение в середине второго периода и больше не вернулся на лед. Всего хоккеист провел 9 минут и 11 секунд, не отметившись результативными действиями. Сообщается, что Ткачев пропустит, как минимум, 6 встреч регулярного чемпионата КХЛ – с «Северсталью», «Кунь-Лунем», «Сочи», «Динамо» Ригой, ЦСКА и «Ак Барсом».

На данный момент СКА занимает 4-е место в Западной конференции, отставая от лидирующего ЦСКА на 5 очков.