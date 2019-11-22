НХЛ размышляет о новом турнире для национальных сборных - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
22 ноября 2019 17:43ХоккейШарафудинов Виктор

НХЛ размышляет о новом турнире для национальных сборных

Заместитель комиссионера лиги Билл Дэйли рассказал о возможном проведении соревнований в 2021 году.

Новый турнир не будет называться Кубок мира. Но НХЛ и его руководители не отказались от идеи заработать на матчах национальных команд в сильнейших составах. Об этом в подкасте Two Man Advantage рассказал заместитель комиссионера лиги Билл Дэйли, сообщает Sport24.ru.

«Идет обсуждение международного мероприятия зимой 2021 года, – заявил функционер. – Пока мы еще не пришли к заключению, что именно мы хотим сделать и что мы должны сделать с точки зрения бизнеса. У нас есть несколько идей, но пока я не могу с ними поделиться. Это точно не будет выглядеть как традиционный Кубок мира, потому что у нас нет времени, чтобы организовать традиционный Кубок мира. Маловероятно, что мы назовем его Кубком мира. Сейчас идет активное обсуждение, в скором времени мы примем решение».

Ранее руководители НХЛ высказывались о намерении в феврале 2021 года организовать мини-турнир для сборных вместо Матча всех звезд.

Третий и последний на данный момент Кубок мира по хоккею состоялся в Торонто осенью 2016 года. В финале сборная Канады обыграла сборную Европы, составленную из хоккеистов из восьми разных стран.

Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Владимир Драчев: Изначально не поддерживал включение Старых в сборную Александр Тихонов: Если Старых удачно выступила в отборе, то какой Кубок IBU? Хайо Зеппельт: Как и ожидалось, президент МОК, похоже, против тотального отстранения России
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий
Кошмар на кортах Лондона. Медведев упустил матчбол и проиграл Надалю Даниил Медведев вел 5:1 и имел матчбол в третьем сете поединка с Рафаэлем Надалем. Но в итоге все равно проиграл. Второй раз на этом Итоговом турнире. 13.11.2019 22:30 Теннис Мысин Николай
Роджер – в гонке. Федерер добился первой победы на Итоговом чемпионате Рафаэль Надаль начал Итоговый турнир ATP с поражения от Александра Зверева. Зато Роджер Федерер добился первой победы – во вторник швейцарец переиграл итальянца Маттео Берреттини. 12.11.2019 21:45 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Рублев победил Краиновича и вывел Россию вперед в четвертьфинале Кубка Дэвиса Роджер Федерер: Надаль, возможно, величайший игрок всех времен Сборная Испании вышла в плей-офф Кубка Дэвиса благодаря победе Надаля
России светит Финляндия или Уэльс. Но это не точно В среду определился предварительный расклад перед жеребьевкой финального турнира Евро-2020. Однако полная ясность пока не наступила. 20.11.2019 22:00 Футбол Безъязычный Алексей
Сергей Шахрай: Радует, что к Медведевой возвращается прежняя уверенность Наш обозреватель Сергей Шахрай – о выступлении наших фигуристов на этапе Гран-при в Москве. 17.11.2019 10:00 Фигурное катание Волохов Юрий
Прощай, легенда. Умер Халвард Ханеволд. Ему было 49 В норвежском Аскере на 50-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд. Причина смерти пока не называется. 03.09.2019 22:15 Биатлон Мысин Николай
Как двое вашингтонцев четырех наглецов проучили. Разбор самой крутой драки сезона Гнусное месилово на последней минуте второго периода, подленько развязанное игроками «Анахайма», затмило очередной шедевр русского дуэта «Вашингтона», когда Овечкин с изумительной передачи Кузнецова забил 15-й гол в сезоне. Судьи, на мой взгляд, не до конца разобрались в том, что произошло. 19.11.2019 15:00 Хоккей Славин Виталий
Удаление Тедеско и реакция Дзюбы. Что готовит 17-й тур «Советский спорт» – о главных интригах 17-го тура РПЛ. 22.11.2019 12:17 Футбол Безъязычный Алексей
Хотя бы остался в топ-5. Медведев провалил Итоговый турнир и опустится в рейтинге Первый в карьере Итоговый чемпионат ATP принес Даниилу Медведеву три поражения на групповой стадии. Россиянин не вышел в плей-офф и потерял одну позицию в рейтинге. 17.11.2019 19:00 Теннис Мысин Николай
Новости
18:40 Теннис Сборная России вышла в полуфинал Кубка Дэвиса
18:40 Керлинг Сборная России проиграла шведкам в полуфинале
18:33 ЦСКА объявил о переходе Корастылева
18:29 Футбол «Тамбов» - «Локомотив». Стартовые составы команд
18:26 Хоккей Михаил Сергачев: Приятно наконец-то открыть счет голам
18:21 Хоккей Иван Проворов: Никто не мечтает уступать в счете 0:2 после пяти минут игры
18:20 Хоккей «Торпедо» нанесло «Сибири» шестое поражение кряду
17:55 Дзюдо Первенство России по дзюдо среди юниоров пройдет в Дмитрове
17:52 Футбол Главный тренер «Лилля» – об уходе ассистентов к Моуринью: Это классно, очень классно
17:45 Регби Лин Джонс: Каждый молодой игрок должен сделать 50 ошибок перед тем, как ему начнут доверять
17:43 Тяжелая атлетика Российский тяжелоатлет дисквалифицирован на четыре года
17:43 Хоккей НХЛ размышляет о новом турнире для национальных сборных
17:42 ММА Вячеслав Дацик: Макгрегор оскорбляет Хабиба, поскольку хочет продвинуть реванш
17:36 Фигурное катание Александр Жулин: У Косторной все соединилось – и катание, и харизма, и сложные элементы
17:28 Фигурное катание Александр Галлямов: Прокат на троечку
17:20 Футбол Зинедин Зидан: Я рассчитываю на Бэйла
17:20 Хоккей Маннинен поможет «Салавату» в матче против «Амура»
17:15 Хоккей Стэмкос получил травму в матче с «Чикаго»
17:07 Футбол Александр Ерохин: Даже два матча Евро-2020 в Санкт-Петербурге – это отлично
17:06 Футбол Гендиректор «Зенита»: Надеюсь, четвертьфинал Евро пройдет в Санкт-Петербурге
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array