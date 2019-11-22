НХЛ размышляет о новом турнире для национальных сборных Заместитель комиссионера лиги Билл Дэйли рассказал о возможном проведении соревнований в 2021 году.

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Новый турнир не будет называться Кубок мира. Но НХЛ и его руководители не отказались от идеи заработать на матчах национальных команд в сильнейших составах. Об этом в подкасте Two Man Advantage рассказал заместитель комиссионера лиги Билл Дэйли, сообщает Sport24.ru.

«Идет обсуждение международного мероприятия зимой 2021 года, – заявил функционер. – Пока мы еще не пришли к заключению, что именно мы хотим сделать и что мы должны сделать с точки зрения бизнеса. У нас есть несколько идей, но пока я не могу с ними поделиться. Это точно не будет выглядеть как традиционный Кубок мира, потому что у нас нет времени, чтобы организовать традиционный Кубок мира. Маловероятно, что мы назовем его Кубком мира. Сейчас идет активное обсуждение, в скором времени мы примем решение».

Ранее руководители НХЛ высказывались о намерении в феврале 2021 года организовать мини-турнир для сборных вместо Матча всех звезд.

Третий и последний на данный момент Кубок мира по хоккею состоялся в Торонто осенью 2016 года. В финале сборная Канады обыграла сборную Европы, составленную из хоккеистов из восьми разных стран.