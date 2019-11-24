«Виннипег» обыграл «Коламбус» Дмитрий Куликов отдал результативную передачу.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Виннипег» дома обыграл «Коламбус» со счетом 4:3 (1:1, 2:2, 1:0).

В составе победителей одно очко за результативную передачу набрал защитник Дмитрий Куликов.

В турнирной таблице западной конференции «Виннипег» расположился на пятой позиции, «Коламбус» - 14-й на востоке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Коламбус» — 4:3 (1:1, 2:2, 1:0)

Голы: Дюбуа, 5 — 0:1. Уилер (Рословик, Куликов), 9 — 1:1. Элерс, 26 — 2:1. Джонс, 27 — 2:2. Нюквист, 28 — 2:3. Перро , 35 — 3:3. Копп, 59 — 4:3.