«Ак Барс» продлил выигрышную серию до шести матчей, одолев «Салават Юлаев»

Основное время матча в Уфе завершилось со счетом 3:3, хотя «Ак Барс» после первого периода вел 2:0, а по ходу третьей 20-минутки выигрывал 3:1.
У «Салавата» точными бросками отметились Захар Арзамасцев (29-я минута), Сакари Маннинен (52-я, в большинстве) и Никита Сошников (за шесть секунд до конца третьего периода).
У гостей забросили по шайбе Роман Рукавишников (10-я минута), Альберт Яруллин (15-я, в большинстве) и Владислав Кара (50-я).
Овертайм закончился без голов, и победитель определялся в серии буллитов. Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов оказался единственным, кто реализовал свою попытку.
Для «Ак Барса» эта победа стала шестой кряду. Казанская команда продолжает лидировать в Восточной конференции, набрав 49 очков в 30 матчах. «Салават» занимает третью строчку в турнирной таблице, имея 40 очков после 32 встреч.
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