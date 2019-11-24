«Трактор» разгромил «Торпедо», подарив Юрзинову первую победу

«Трактор» прервал серию из четырех поражений. На своей площадке челябинцы выиграли у нижегородского «Торпедо» со счетом 4:0. Эта победа стала для клуба первой под руководством Владимира Юрзинова.
К первому перерыву счет был 2:0. На 13-й минуте отличился Томаш Гика, а на 19-й – Эндрю Кейлоф. Далее «Трактор» шел по графику один гол за период. Ярослав Косов забросил свою шайбу на 26-й минуте, а на 54-й Кейлоф оформил дубль.
Крупное поражение в Челябинске прервало четырехматчевую победную серию нижегородцев. «Торпедо» занимает четвертое место в Западной конференции (38 очков в 33 играх), а «Трактор» по-прежнему последний на Востоке. В 32 матчах челябинцы одержали лишь девять побед, набрав 24 очка.
Во вторник 26 ноября «Трактор» примет ЦСКА. «Торпедо» в тот же день встретится в Екатеринбурге с «Автомобилистом».
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