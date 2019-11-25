Форвард «Бостона» Маршанд стал лучшим игроком недели в НХЛ

Нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршанд, форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид и нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Брок Нельсон вошли в число трех звезд недели НХЛ. Об этом сообщил официальный сайт лиги.
Маршан в трех матчах набрал 7 очков (3+4) при показателе полезности +6. «Брюинз» лидируют в Атлантическом дивизионе, набрав 35 очков в 23 мтачах.
Макдэвид набрал 7 очков (3+4) в четырех матчах, помогая «Ойлерз» одержать три победы в четырех матчах и выйти на первое место Западной конференции. Всего «Эдмонтон» набрал 35 очков в 26 играх.
Нельсон, который набрал 5 очков (4+1) в трех встречах. Клуб из Нью-Йорка – третий в Восточной конференции после «Вашингтона» и «Бостона». В активе команды Барри Тротца 34 очка, набранные в 21-й игре.
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