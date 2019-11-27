Пастрняк стал первой звездой дня в НХЛ Чех оформил хет-трик в ворота «Монреаля».

Форвард «Бостона» Давид Пастрняк назван лучшим игроком НХЛ во вторник, сообщает официальный сайт лиги.

В матче регулярного чемпионата с «Монреалем» (8:1) 23-летний чех забросил три шайбы. Теперь на его счету 23 гола в 24 матчах, и он возглавляет список снайперов.

Второй звездой стал голкипер «Чикаго» Кори Кроуфорд. 34-летний канадец отразил все 32 броска в матче с «Далласом» (3:0) и впервые в сезоне сыграл «на ноль».

Третьей звездой признан голкипер «Миннесоты» Каапо Кяхконен. 23-летний финн в своем первом матче в НХЛ отразил 32 броска и помог «дикарям» обыграть «Нью-Джерси» (3:2).