НХЛ признала Малкина первой звездой игрового дня

НХЛ назвала имена трех лучших хоккеистов по итогам игрового дня.
Первой звездой дня был признан российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин. В матче против «Ванкувера» (8:6) нападающий набрал пять очков (2+3).
Второй звездой был назван голкипер «Рейнджер» Хенрик Лундквист. Швед отразил 41 из 43 бросков и помог своей команде обыграть «Каролину» (3:2).
Третьей звездой дня стал нападающий «Вегаса» Макс Пачиоретти, набравший два (1+1) очка в победном матче против «Нэшвилла» (4:3 ОТ).
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