Николай Хабибулин – о Василевском: Советую ему делать то, что он умеет лучше всего - Советский спорт
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28 ноября 2019 19:03ХоккейКорегин Владислав

Николай Хабибулин – о Василевском: Советую ему делать то, что он умеет лучше всего

На данный момент команда Андрея занимает десятое место в Восточной конференции.

Олимпийский чемпион 1992 года и обладатель Кубка Стэнли в 2004 году Николай Хабибулин поделился мнением об игре Андрея Василевского, выступающего в составе «Тампы-Бэй Лайтнинг» с 2014 года.

– Я посоветовал бы Андрею не обращать внимание на статистику, а просто выходить, играть и делать то, что он умеет лучше всего. Мне нравится, что Василевский большой, но в то же время подвижный. Он не просто стоит в воротах, а играет, – сказал Хабибулин в интервью «Матч ТВ».

Напомним, что в прошлом сезоне Василевский принял участие в 57 матчах НХЛ, имея средний процент отраженных бросков за матч 89,05 процентов. В этом году он стал обладателем награды Везина Трофи, которая ежегодно вручаются лучшему голкиперу по итогам регулярного чемпионата.

Сейчас его команда выступает неудачно, набрав 26 очков после 22 матчей.

Всего на счету россиянина 206 встреч в рамках Национальной хоккейной лиги.

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